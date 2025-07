Feuer-Alarm bei den Superreichen: Luxusyacht brennt mitten im Hafen

Saint-Tropez (Frankreich) – Was für ein Schock am glamourösen Hafen von Saint-Tropez! Eine 41 Meter lange Luxusyacht - die Sea Lady II - stand am Donnerstagabend in Flammen. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen das Inferno und fürchtete, dass das Millionen-Dollar-Schiff sinken könnte.