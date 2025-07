13.07.2025 11:44 Hollywood-reif: Knacki entkommt aus Knast, indem er sich in Tasche versteckt

Als ein Häftling in Frankreich entlassen wird, kommt dessen Zellennachbar gleich mit in die Freiheit - versteckt in einer Tasche.

Lyon (Frankreich) - In Frankreich ist ein Häftling aus einem Gefängnis geflohen, indem er sich bei der Entlassung seines Zellengenossen in dessen Tasche versteckt hat.

In Frankreich ist ein Häftling bei der Entlassung eines Mitgefangenem in dessen Tasche aus dem Gefängnis geflohen. (Symbolfoto) © David Young/dpa Die französische Strafvollzugsbehörde erklärte am Samstag, der Mann habe "die Entlassung seines Mithäftlings genutzt, um sich in seinem Gepäck zu verstecken und zu entkommen". Der Sender BFMTV berichtete, der 20-Jährige sei am Freitag aus dem Gefängnis Corbas in der Nähe von Lyon geflohen. Er saß nach Behördenangaben wegen mehrerer Vergehen in Haft und hatten seine Strafen noch nicht verbüßt. Außerdem wird im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität gegen ihn ermittelt. Nach Bericht von Le Progrès sei die Flucht erst nach 24 Stunden aufgefallen. Die Strafvollzugsbehörde hat nun eine interne Untersuchung eingeleitet. Auch die Staatsanwaltschaft in Lyon hat nach eigenen Angaben Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: David Young/dpa