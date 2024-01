Mann und Frau sterben während Kältewelle in Frankreich

Der Krankenwagen kam in den beschriebenen Fällen zu spät. (Symbolbild) © 123RF/ogonekipit

Der Mann und die Frau seien am Dienstag, dem bislang kältesten Tag des Winters in Frankreich, in einem Pariser Vorort sowie in Carpentras im Süden des Landes tot entdeckt worden, berichtete die Zeitung Le Monde am Mittwoch.

Die Vermutung, dass die beiden erfroren seien, solle jeweils eine Obduktion klären. Der Mann wurde in einem Keller in Boulogne-Billancourt gefunden, wo er offenbar unter Duldung des Eigentümers Zuflucht gefunden hatte.

Die Frau in Carpentras starb auf der Straße unter einer Decke.

Wegen des Kälteeinbruchs haben viele französische Regionen einen Notfallplan aktiviert und stellen zusätzliche Quartiere für Obdachlose bereit.