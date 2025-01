Millionär überrascht kleine Gemeinde: Deswegen steht sie in seinem Testament

Thiberville (Frankreich) - Mit so einem Anruf haben die Einwohner des kleinen Ortes in der Normandie sicher nicht gerechnet! Ein bis dahin unbekannter Mann vermachte dem Städtchen scheinbar grundlos unglaubliche 10 Millionen Euro.

Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Anrufer um einen Notar aus der Hauptstadt Paris handelt. Er teilte Guy mit, dass ein Mann dem kleinen Örtchen Thiberville sein gesamtes Vermögen in Höhe von zehn Millionen Euro vermacht hat.

Mit dem Geld möchte die Gemeinde Thiberville zunächst einen Kredit in Höhe von 400.000 Euro abbezahlen, den sie aufnehmen mussten, um einen neuen Kindergarten bauen zu können. Des Weiteren planen sie, eine Postfiliale zu eröffnen, sowie einen neuen Fußballplatz und eine Feuerwehrkaserne zu errichten.

Bürgermeister Guy Paris hat in einem Interview mit dem Radiosender angekündigt, als Dank für die großzügige Spende eine Stele auf dem Friedhof in Gedenken an Roger Thiberville aufzustellen.