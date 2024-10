Mit Jagdgewehr: Vierjähriger schießt seinem Vater den Fuß weg

Der Schuss aus der Waffe verletzte den Mann schwer. (Symbolbild) © 123rf/kohanova

Ein Vierjähriger hat in Frankreich versehentlich mit einem Jagdgewehr auf seinen Vater geschossen und dabei eine schwere Fußverletzung verursacht.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag in Cournon d'Auvergne, einer Stadt in Zentralfrankreich.

Nach allem was bekannt ist, kehrte der Junge mit seinem Vater im Auto von der Jagd zurück, als sie anhielten, um sich mit Freunden zu unterhalten, die ebenfalls auf der Jagd waren.

"Das Kind schoss mit dem Gewehr eines Jägers und verletzte seinen Vater am Fuß", sagte ein Polizeisprecher zur Nachrichtenagentur AFP. Polizeiquelle und fügte hinzu, dass die genauen Umstände des Unfalls noch unklar seien.

Man habe jedoch festgestellt, dass "nicht alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden".