Tödliche Flucht: Mann kommt bei Überquerung des Ärmelkanals ums Leben

Doch während der Überquerung des Ärmelkanals erlitt einer der Passagiere einen medizinischen Notfall, das Boot drehte daraufhin um und legte am Strand von Equihen, nahe der französischen Stadt Boulogne-sur-mer, wieder an.

Wie DailyMail berichtet, legte das Boot am frühen Samstagmorgen im Norden Frankreichs ab und steuerte die Küste im Süden Englands an.

Immer öfter überqueren Migranten den Ärmelkanal, um Zuflucht in Großbritannien zu suchen. Allein in diesem Jahr sollen laut britischen Innenministerium 24.000 Menschen per Boot geflüchtet sein, dabei häuft sich die Zahl verunglückter Passagiere. Allein 18 Menschen seien bereits in diesem Jahr bei der Überfahrt verstorben.