Unwetter mit tragischen Folgen: Mann von Baum erschlagen, Frau im Koma

Alles in Kürze

Grandchamp/Paris - Bei schweren Unwettern in und um Paris ist ein Mann von einem umstürzenden Baum erschlagen worden, eine Frau wurde zudem in der Innenstadt von einem Ast verletzt und liegt im Koma.

Die schweren Unwetter forderten in Frankreich sogar ein Todesopfer. (Symbolbild) © Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der Mann hielt sich am Freitagabend mit sechs weiteren Personen in "einer Art Hütte" in Grandchamp auf, rund eine Autostunde westlich von Paris, wie "Le Parisien" berichtet.

Nach ersten Informationen stürzte ein vom Blitz getroffener Baum auf die Konstruktion, die in der Folge komplett zusammenbrach.

Rettungskräfte fanden den Getöteten eingeklemmt unter den Trümmern - die anderen sechs Personen überlebten unverletzt. Nähere Informationen zur Identität des Toten gab es zunächst nicht.

Wie "Le Parisien" ebenfalls berichtete, traf rund eine Stunde später in der Pariser Innenstadt ein herabstürzender Ast eine Frau am Kopf. Sie liegt seither im Koma.