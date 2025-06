Er schrieb ihr zuvor Drohbriefe: 15-jähriger tötet Pädagogin in Schule mit einem Messer

In einer französischen Kleinstadt hat ein 15-Jähriger während einer Taschenkontrolle in seiner Schule eine 31-jährige Frau niedergestochen und dadurch getötet.

Von Nick-Fabrice Vetter

Nogent (Frankreich) - Um die Kinder und Jugendlichen an den Schulen zu schützen, finden in Frankreich immer wieder Taschenkontrollen statt. Doch genau während so einer Kontrolle zückte ein 15-Jähriger plötzlich ein Messer und stach mehrfach auf die Erzieherin (†31) ein. Wenig später starb sie an ihren Verletzungen.

Alles in Kürze 15-Jähriger tötet Pädagogin in Schule mit Messer.

Tat ereignete sich in Nogent, Frankreich, während Taschenkontrolle.

Schüler hatte zuvor Drohbriefe an Opfer geschrieben.

Über 150 Messer in einem Monat an Schulen festgestellt.

Präsident Macron kündigt Maßnahmen gegen Waffengefahr an. Mehr anzeigen

Binnen weniger Minuten erreichten die Beamten der Gendarmerie die schockierende Szene. Doch leider konnten auch sie das Leben der 31-Jährigen nicht retten. © Jean-Christophe Verhaegen/AFP/dpa Laut einem Bericht des französischen Newsportals "20Minutes" ereignete sich die schreckliche Tat am vergangenen Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr im Nordosten des Landes in der Sekundarschule Françoise-Dolto in der französischen Kleinstadt Nogent. Seitdem sich im März dieses Jahres auf einem Gymnasium eine Schlägerei zugetragen hat, bei der ein 17-Jähriger sein Leben verlor, finden in den Schulen Frankreichs immer wieder stichprobenartig Taschenkontrollen statt, um die Schüler davon abzuhalten, gefährliche Gegenstände oder Waffen mit in die Unterrichtsräume zu nehmen. Genau in so eine Kontrolle geriet auch der 15-Jährige an diesem schicksalshaften Dienstag. Kurz vor dem Beginn des Unterrichts stach er mehrfach auf die pädagogische Assistentin ein, die später ihren Verletzungen erlag. Frankreich Dilemma in Frankreich: Bauer im Knast, Bürgermeister füttert jetzt die Tiere Der Junge konnte nach dem Vorfall sofort von anderen Anwesenden überwältigt und gefesselt werden. Kurze Zeit später nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Für die 31-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die französische Bildungsministerin reiste an den Ort des Geschehens

Mehr als 150 Messer innerhalb eines Monats an Schulen festgestellt

Taschenkontrollen wie diese finden an den französischen Schulen seit dem 26. März dieses Jahres statt. Laut Angaben des Innenministeriums konnten in dem achtwöchigen Zeitraum vom 26. März bis 26. Mai ganze 6000 Kontrollen dieser Art durchgeführt werden. Dabei wurden insgesamt 186 Messer gefunden und 32 Schüler verhaftet.

Schüler schrieb zuvor Drohbriefe an sein späteres Opfer