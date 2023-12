Verdacht auf schlechtes Essen! 700 Beschäftigte nach Weihnachtsfeier krank

Montoir-de-Bretagne (Frankreich) - Diese Weihnachtsfeier bleibt den Beschäftigten definitiv in Erinnerung! Über 700 Mitarbeiter von Airbus Atlantic in Westfrankreich wurden nach der Fete im Betriebsrestaurant krank. Schuld war womöglich das Essen.

Wie die französische Tageszeitung " Ouest-France " berichtete, fand das mutmaßlich schädliche Essen am vergangenen Donnerstag, dem 14. Dezember statt. Zwischen dem 15. und 16. Dezember meldeten sich daraufhin über 700 Beschäftigte des Unternehmens krank.

Dies könnte auf eine Lebensmittelvergiftung zurückzuführen sein. Die Behörde kündigte eine umfassende Untersuchung der Vorfälle an.

Wie die Gesundheitsbehörde Agence Régionale de Santé (ARS) am gestrigen Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, hatten die Gäste in den darauffolgenden Tagen allesamt Symptome wie Erbrechen oder Durchfall.

Mitarbeiter klagten über Symptome wie Erbrechen oder Durchfall. (Symbolbild) © 123RF/kay4yk

Laut Ouest-France spekulierten Angestellte in den sozialen Medien darüber, was die Krankheitswelle ausgelöst haben könnte.

Frédérick David, einer der Mitarbeiter bei Airbus, glaubt, dass es der "Rocamadour" gewesen sein könnte. Dabei handelt es sich um einen französischen Käse aus Ziegenmilch. Sicher sei er sich aber nicht. Nähere Details zum Menü sind nicht bekannt.

Was wirklich der Grund war, werden erst die Untersuchungen der ARS zeigen. Die Behörde verteilte bereits Fragebögen an betroffene Mitarbeiter der Firma und hofft so etwaige Gemeinsamkeiten im Essverhalten zu finden.

Airbus Atlantic ist eine Tochtergesellschaft des Luft- und Raumfahrtunternehmens Airbus und beschäftigt knapp 15.000 Mitarbeiter an internationalen Standorten.