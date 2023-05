Frau (31) nimmt Identität einer 88-Jährigen an und hat einen perfiden Plan

Tiffany Acuna (31) wurde verhaftet und wegen Betruges und Diebstahls angeklagt. © Screenshot Facebook/Volusia Sheriff's Office

Tiffany Acuna wird beschuldigt, die Identität einer Seniorin mit Alzheimer gestohlen zu haben, um auf diese Weise mehrere Beauty-OPs zu bezahlen, teilte die Polizei von Volusia County auf ihrer Facebook-Seite mit.

Die 31-Jährige wurde wegen des Betruges und Diebstahls bereits angeklagt.

Die Polizei leitete die Untersuchungen in dem Fall am 4. April ein, nachdem das Opfer per Post eine Kreditkartenrechnung über 7160,11 Dollar (6516,70 Euro) erhalten hatte, hieß es in einer Erklärung der Behörde.

Allerdings hatte die betagte Dame diese Kreditkarte weder für sich noch für eine andere Person angemeldet, sagte der Ehemann der Frau gegenüber den Ermittlern.

Wie bei der polizeilichen Untersuchung herauskam, wurde die Transaktion am 1. November 2022 für mehrere kosmetische Eingriffe in einer Klinik für plastische Chirurgie in Miami durchgeführt. Laut Polizei war die Kundin Tiffany Acuna, die auch als Tiffany Kent bekannt ist.

Acuna, die als Krankenschwester in der häuslichen Pflege tätig war, wurde noch am 4. April von ihrem Arbeitgeber suspendiert.

Doch dann wurde sie noch dreister!