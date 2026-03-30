Frau denkt, sie sieht ihren Ex nie wieder: Dann hat ihr Sohn unerwartete Neuigkeiten

Indiana (USA) - Stephanie Quirk aus dem US-Bundesstaat Indiana ging eigentlich davon aus, ihren Ex, den sie vor einigen Jahren gedatet hatte, nie wiederzusehen. Doch nachdem ihr Sohn ihr erzählt hatte, wer seine neue Freundin war, wurde der US-Amerikanerin klar, dass ihr Ex-Partner plötzlich wieder Teil ihres Lebens wird.

Wen Stephanie Quirk ihren Sohn zu seiner neuen Freundin fährt, könnte sie gleichzeitig auf ihren Ex-Partner treffen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/stephanieandthecity

Stephanie hatte sich vor einigen Jahren von besagtem Mann getrennt, den sie lediglich für eine kurze Zeit gedatet hatte. Mit einem Wiedersehen hatte sie definitiv nicht gerechnet. Doch plötzlich tauchte er wieder in ihrem Leben auf.

In einem Video, welches die Mutter auf TikTok veröffentlichte, deckte Stephanie die verquere Verbindung zu ihrem Ex auf. "Ich fahre einfach so zum Haus meines Ex-Freundes, weil unsere Kinder miteinander ausgehen", schrieb sie zu dem Clip.

Dass sich die beiden auf diese Weise wiedertreffen würden, hatte Stephanie nicht erwartet.

Zwar schrieb sie, dass sie die ganze Sache erstmal mit einem Therapeuten aufarbeiten müsse, doch im Gespräch mit Newsweek verriet sie, dass sie kein Problem mit der Beziehung ihres Sohnes und der neu gefundenen Verbindung zu ihrem Ex habe.

Laut Stephanie habe ihr Sohn seine neue Freundin über TikTok kennengelernt. Das Kuriose: Auch Stephanie folgte dem Mädchen bereits in den sozialen Medien.