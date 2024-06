Frau im eigenen Haus von Schwarzbär totgebissen!

Zu Tode gebissen: Eine Behörde bestätigte, dass es sich bei dem Angriff des Schwarzbären um den ersten seiner Art in Kalifornien handelte. (Symbolbild) © 123RF/cheangchai4757

Medienberichten zufolge ereignete sich die Attacke im Jahr 2023 nicht in der freien Wildbahn, sondern im Haus des Opfers, einer 71-jährigen Frau aus Downieville.

Neue Untersuchungen hätten vorausgegangene Vermutungen widerlegt, dass die Frau zum Zeitpunkt des Eindringens des Bären in ihr Haus bereits tot gewesen sei.

Gerichtsmediziner stellten fest, dass das Tier die Frau umbrachte - sie tot biss. Dies bestätigte nun die staatliche Behörde für Fische und Wildtiere.

Bereits beim Auffinden der Toten wurden Einbruchsspuren des Bären am Haus der 71-Jährigen entdeckt, die bereits in der Vergangenheit Probleme mit den Tieren hatte. Bären seien in der Region ein verbreitetes Problem, da sie in Häusern und Gärten nach Nahrung suchten. Auch Angriffe würden sich häufen und zum Risiko der öffentlichen Sicherheit.