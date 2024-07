Frau ließ ihre Mutter töten - jetzt wird sie selbst eine!

Auf Instagram hat sie eine Collage von Fotos mit Ken geteilt, auf denen sie lächeln und er ihren Babybauch hält. Auch Gypsy zeigt einige Ultraschallbilder. Außerdem posierte sie mit einem Babypullover, auf dem das Wort "Hi" zu sehen ist.

Gypsy sagt, dass sie und Ken sich darauf freuen, gemeinsam eine Familie zu gründen, und verspricht, ihre Schwangerschaft mit ihren Followern in den sozialen Medien zu teilen.

In einem YouTube-Video erklärt die 32-Jährige, dass die Schwangerschaft ungeplant und völlig überraschend kam. Das Baby soll im Januar 2025 zur Welt kommen.

Gypsy Rose Blanchard (32) ließ 2015 ihre Mutter töten. © Screenshot/Instagram/@gypsy.rose.blanchard.insta

Erst im Dezember 2023 wurde Gypsy Rose aus dem Gefängnis entlassen, nachdem sie sich des vorsätzlichen Mordes an ihrer Mutter schuldig bekannt und acht Jahre einer zehnjährigen Haftstrafe verbüßt hatte.

Sie und Ken lernten sich im Gefängnis kennen und verlobten sich, trennten sich aber wieder.

Im Juli 2022 heiratete Gypsy Ryan Anderson, einen Lehrer aus Louisiana, in einer Hochzeitszeremonie im Gefängnis. Im März gab Gypsy ihre Trennung von Ryan bekannt - und im April ließ sie ihre Romanze mit Ken wieder aufleben.

"Ich möchte all das sein, was meine Mutter nicht war", fügt sie in ihrem YouTube-Video hinzu.