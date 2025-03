Frau übernachtet regelmäßig im Hotel: Ihre Begleitung erregt Aufmerksamkeit beim Personal

Bournemouth (England) - Manch einer ist beruflich so viel unterwegs, dass Hotels zum zweiten Zuhause werden. Katie Moody aus Bournemouth an der Südküste Englands kann ein Lied davon singen. Allerdings auch von unvergesslichen Erlebnissen.

Nachricht 1: Das Personal erinnerte sich an den plüschigen Hasen. © Screenshot/TikTok/katiemoody_xox

Eines davon teilte die 23-Jährige jüngst bei TikTok. Wieder einmal hatte Katie im Hare & Hounds Hotel in Newbury übernachtet. Immer mit dabei: Ihr Stofftier namens Bunny.

"Ich gehe überall mit ihr hin. Ich kann ohne sie nicht schlafen", sagte die Engländer gegenüber Newsweek. Der kleine rosafarbene Plüschhase ist Katies Fels in der Brandung - und hat offenbar nachhaltig Eindruck hinterlassen.



Und zwar beim Hotelpersonal. Das konnte sich an Bunny wohl von vorangegangen Besuchen erinnern und behandelte das Kuscheltier besonders sorgfältig, legte es aufs Bett, deckte es zu. Obendrein hinterließ das Housekeeping einen Zettel mit einem Smiley und der Nachricht "Hi! Wir erinnern uns an deine Puppe".

Katie ging die Botschaft nahe, entschied sich, dem Hotelpersonal zu antworten und bedankte sich, dass sich immer so gut um ihren Plüschhasen gekümmert wird. "Sie heißt übrigens Bunny", fügte Katie hinzu.