Frau verrammelt Hotelzimmer mit Kleiderbügel und stattet Sohn mit Tracker aus: Das ist der Grund
New York City (USA) - Auf ihrem TikTok-Kanal "victorias.way" folgen ihr mehr als eine Million Menschen. Dort teilt die US-Amerikanerin Victoria nicht ganz ernst gemeinte Sicherheits- und Reisetipps. Für ihre Hinweise, was es bei einem New-York-Besuch zu beachten gilt, erntete die junge Frau nicht nur Zustimmung.
Schenkt man der Influencerin Glauben, dann müssen sich im "Big Apple" Szenen wie im Mittelalter abspielen. Mord, Einbrüche, Diebstahl - egal wo, egal wann.
Um sicher durch die US-Metropole zu kommen, hat sich Victoria allerhand einfallen lassen.
Einen Kaffee am kultigen Times Square genießen? Das geht natürlich nur, wenn man sich als Frau die Handtasche diebstahlsicher mehrfach um die Beine wickelt. Wer in der Kneipe mal aufs Klo muss, sollte laut Victoria zudem immer eine Art "Kondom" fürs Wasserglas dabeihaben, damit einem niemand unbemerkt Drogen ins Getränk mischen kann.
Und auch im Hotelzimmer lauern logischerweise Gefahren. Die Amerikanerin schafft sich dort ihren Safe Space, indem sie unter Einsatz von Handtüchern, Kleiderbügeln, Waschlappen und Bügelbrett verhindert, dass Fremde von außen die Klinke ihrer Zimmertür nach unten drücken können. Jetzt noch mit Taschentüchern den Türspion zustopfen, fertig ist die Festung. Genial!
Victoria musste für ihre New-York-Tipps auch Kritik einstecken
Auch, wenn Victorias Tricks und Kniffe mit einem Augenzwinkern gesehen werden sollen, echauffierten sich zahlreiche User in der Kommentarspalte zu ihrem witzigen New-York-TikTok.
"Mädchen, New York ist NICHT so gefährlich", versicherte ihr ein wohl genervter Stadtbewohner. Ein anderer User scherzte, dass New York nicht mit Gotham City aus der gleichnamigen Krimireihe zu vergleichen sei.
Victoria fand allerdings auch Unterstützer. Vor allem für den Lifehack, Kinder beim Spaziergang durch die Stadt mit einem Apple AirTag auszustatten. Auch sie selbst band ihrem Sohn solch ein kleines Ortungsgerät ums Handgelenk.
Der Filius rollte dabei zwar mit den Augen, aber hey: Sicher ist sicher!
