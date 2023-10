Frau wird ständig handgreiflich - aber nur gegenüber Männern

Bratislava (Slowakei) - Eine Frau wurde in aller Öffentlichkeit handgreiflich gegenüber Polizisten. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das bei ihr keine Seltenheit war. Allerdings passierte ihr das immer nur gegenüber Männern! Nun muss sie sich strafrechtlich verantworten.

Nichtsahnend bekommt der Cop eine gepfeffert! © Screenshot/Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Über Monate hinweg trieb eine Frau in der slowakischen Hauptstadt Bratislava ihr Unwesen. Es hatte nur bislang keine Konsequenzen für sie.

Ins Visier der Polizei gelangte die Person während einer Patrouille. An einer Tankstelle fiel die Dame durch aggressives Verhalten auf, und zwei Cops gingen der Sache nach.

Beim Versuch, die Lage aufzuklären, wurde die Frau plötzlich handgreiflich und schlug einen Polizeibeamten mit der Hand direkt ins Gesicht. Der reagierte sofort, nahm die Frau fest und führte sie aufs Revier!

Dort kam heraus, dass sie mehrfach in der Öffentlichkeit gegen Männer handgreiflich wurde!

Die slowakische Polizei teilte Aufnahmen der Überwachungskamera der Tankstelle auf Facebook. In dem Clip sind auch weitere Aufnahmen der Frau zu sehen, die ihren latenten Männerhass nicht verstecken konnte, was in körperliche Gewalt ausartete und ungewöhnlich ist.