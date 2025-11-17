Frauen in engem Sportzeug lassen Poppy ausflippen: "Hallo, kannst du die Form meiner Vagina sehen?"

Australien - Poppy sind beim Einkaufen die Sicherungen durchgebrannt. Die Australierin zückte ihr Handy, filmte sich und zog dann gegen Frauen vom Leder, die enge Sportkleidung auch außerhalb des Fitnessstudios tragen. Mit ihrer Schimpftirade löste sie eine hart geführte Debatte aus.

Poppy ist auf Frauen in knallenger Activewear gar nicht gut zu sprechen. © Screenshot/TikTok/popmalaka

Deren Schauplatz war der TikTok-Kanal der australisch-griechisch-stämmigen Frau.

Bevor sich Poppy in ihrem Video in Rage redete, schlug sie allerdings versöhnliche Töne an: "Die Frauen, die diese Sportkleidung tragen, diese kurzen Shorts, finde ich toll, ihr seid selbstbewusst, ihr habt eine tolle Figur", sagte die Australierin.

Der große Knall sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Poppy holte zum Rundumschlag aus! "Aber ist dir klar, dass wir beim Gehen tatsächlich die Form deiner verdammten Vagina sehen können? Wie könnte ich nicht hinschauen? Sie ist direkt vor mir", sprach sie jede einzelne der von ihr gemeinten Sporty Girls an.

Ihrer Meinung nach sollen die Outfits der Frauen nichts anderes aussagen als "Hallo, kannst du die Form meiner Vagina sehen?".