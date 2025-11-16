Das ist doch alles Käse! Sorten landen kiloweise im Abfall - wegen DIESER Regelung

Bern (Schweiz) - Nach der Preisverleihung, ist vor der Lebensmittelverschwendung. In Bern wurde am Donnerstag der weltbeste Käse bei den World Cheese Awards gekürt. Doch danach landete davon kiloweise im Abfall.

Der Siegerkäse: der 18 Monate lang gereifte Gruyère von der Bergkäserei Vorderfultigen. © GABRIEL MONNET / AFP

Mehr als 5000 Käsesorten aus rund 50 Ländern machten bei dem Wettbewerb mit. Doch danach musste das Essen entsorgt werden. Grund dafür ist eine fragwürdige Regel.

Wie Martin Spahr, Leiter des Organisationskomitees, der "Berner Zeitung" erklärt, hätte es keine andere Möglichkeit gegeben.

Denn: Nur Käse aus EU-Staaten und einigen weiteren europäischen Ländern darf in die Schweiz eingeführt werden.

Aufgrund von Lebensmittelsicherheit dürfen Käsearten aus anderen Staaten nicht in unser Nachbarland gebracht werden. Für den Wettbewerb, bei dem übrigens ein 18 Monate lang gereifter Gruyère aus der Schweiz gewann, wurde nun allerdings eine Ausnahmeregelung für "Drittstaatenkäse" eingeführt.

Die Bedingung dabei: Der Käse muss nach der Veranstaltung vernichtet werden. Doch nicht nur die "Drittstaatenkäse" waren betroffen, sondern auch alle anderen.