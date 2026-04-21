Frontalcrash mit Laster droht: Wie Familienvater reagiert, lässt alle staunen

Chromtau (Kasachstan) - Die Heimfahrt einer fünfköpfigen Familie aus Kasachstan drohte, in einer Tragödie zu enden, als plötzlich zwei Laster die gesamte Fahrbahn blockierten. In letzter Sekunde verhinderte der mutige Familienvater (37) mit einem irren Manöver einen schrecklichen Crash .

Kanat Bekzhanov (37) bewahrte sich und seine Familie mit einem irren Fahrmanöver vor einem schrecklichen Crash. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/shomekei88

Kanat Bekzhanov aus Kyzyljare war am 11. April mit seiner Frau und den drei Kindern (10, 7 und 4) auf dem Heimweg von Verwandten in Ulgaysyn. Auf einer zweispurigen Schnellstraße im Bezirk Karabutaka passierte es dann:

"Zwei Lastwagen kamen mir entgegen. Einer davon war auf meiner Fahrspur!", erinnert sich Kanat gegenüber "Diapazon". Einer der Lkw-Fahrer hatte sich ganz offensichtlich verschätzt und zum Überholvorgang angesetzt, obwohl der Gegenverkehr – in diesem Fall Kanat und seine Familie – nahte.

"Ich lenkte in seine Richtung, aber der Fahrer reagierte nicht", so der 37-Jährige.

In der Aufnahme seiner Dashcam, die sowohl das Geschehen vor ihm als auch Fahrer Kanat zeigen, sieht man, wie die beiden Laster aufgrund des Überholmanövers zusammen die komplette Straße einnehmen.

Kaugummi kauend gerät der Familienvater aber nicht in Panik, sondern fasst innerhalb von Sekunden einen völlig verrückten Entschluss: Statt beispielsweise rechts von der Schnellstraße auf den Grünstreifen auszuweichen, zwängt er sich mit seinem Auto kurzerhand in der Mitte der Fahrbahn zwischen den beiden Lastern hindurch.