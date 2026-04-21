Frontalcrash mit Laster droht: Wie Familienvater reagiert, lässt alle staunen
Chromtau (Kasachstan) - Die Heimfahrt einer fünfköpfigen Familie aus Kasachstan drohte, in einer Tragödie zu enden, als plötzlich zwei Laster die gesamte Fahrbahn blockierten. In letzter Sekunde verhinderte der mutige Familienvater (37) mit einem irren Manöver einen schrecklichen Crash.
Kanat Bekzhanov aus Kyzyljare war am 11. April mit seiner Frau und den drei Kindern (10, 7 und 4) auf dem Heimweg von Verwandten in Ulgaysyn. Auf einer zweispurigen Schnellstraße im Bezirk Karabutaka passierte es dann:
"Zwei Lastwagen kamen mir entgegen. Einer davon war auf meiner Fahrspur!", erinnert sich Kanat gegenüber "Diapazon". Einer der Lkw-Fahrer hatte sich ganz offensichtlich verschätzt und zum Überholvorgang angesetzt, obwohl der Gegenverkehr – in diesem Fall Kanat und seine Familie – nahte.
"Ich lenkte in seine Richtung, aber der Fahrer reagierte nicht", so der 37-Jährige.
In der Aufnahme seiner Dashcam, die sowohl das Geschehen vor ihm als auch Fahrer Kanat zeigen, sieht man, wie die beiden Laster aufgrund des Überholmanövers zusammen die komplette Straße einnehmen.
Kaugummi kauend gerät der Familienvater aber nicht in Panik, sondern fasst innerhalb von Sekunden einen völlig verrückten Entschluss: Statt beispielsweise rechts von der Schnellstraße auf den Grünstreifen auszuweichen, zwängt er sich mit seinem Auto kurzerhand in der Mitte der Fahrbahn zwischen den beiden Lastern hindurch.
Vater bewahrt Familie mit Auto-Stunt vor Unfall
Während seine Frau im Hintergrund ängstlich zu schreien beginnt, lenkt Kanat seinen Wagen souverän durch die brenzlige Situation – und verzieht dabei kaum sein Gesicht.
Nachdem er die beiden Lkw passiert hat, fährt der 37-Jährige seelenruhig zurück auf seine Fahrspur, wirft einen kurzen Blick in den Rückspiegel und setzt seine Fahrt fort.
Auf Instagram wird der Kasache für seine gelassene Art gefeiert. "Du bist eine Legende. Du fährst wie Jason Statham in 'The Transporter'", lobt ein Zuschauer. Ein anderer schreibt: "Du bist ein Internetstar geworden! 🔥🔥🔥 Großartig! Vielen Dank für deine Entschlossenheit und deinen Durchhaltewillen! 👏🏼😍"
In einem Interview verrät Kanat, der erst seit fünf Jahren einen Führerschein besitzt, dass er ein "impulsiver, aber ruhiger Mensch" sei. Das Erlebnis auf dem Heimweg bezeichnet er als "Lebenslektion" und ein "großes Geschenk". "Wir durchschreiten den Schatten der Gefahr und treten wieder ins Licht …", schreibt er poetisch auf Instagram.
Seine Frau habe der Beinah-Unfall deutlich heftiger getroffen: "Meine Frau war sehr erschrocken und konnte danach nicht schlafen", so der Stahlarbeiter, der in seiner Freizeit gern anderen die Haare schneidet.
Mit den Aufnahmen seiner Dashcam wollte er keineswegs angeben, sondern andere warnen: "Ich wollte anderen Fahrern nur zeigen, welche Situationen im Straßenverkehr passieren und worauf man achten sollte."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/shomekei88