Öltanker explodiert bei Hafen-Inferno: Mindestens zwei Menschen tot
Von Athens Zaw Zaw und Carola Frentzen
Homalin (Myanmar) - Explosion im Nordwesten Myanmars: Am frühen Montagabend (Ortszeit) sind in Südostasien zwei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf teilweise schwer verletzt, nachdem ein Öltanker in Flammen aufgegangen war, so die Lokalmedien unter Berufung auf die Behörden.
Dabei breitete sich das Feuer rasch auf weitere Schiffe sowie Fahrzeuge am Hafen von Homalin in der Region Sagaing aus, erklärte die Feuerwehr.
Laut Augenzeugen befanden sich auf den umliegenden Schiffen Tausende Ölfässer an Bord. Hier kam es, den Angaben zufolge, zur Explosion, als Treibstoff von dem Öltanker umgeladen werden sollte.
Mindestens zwei Menschen sind dabei gestorben, mehrere befinden sich schwer verletzt in einem kritischen Zustand. Die endgültige Opferzahl sei allerdings noch unklar.
Schwarze Rauchwolken: Handyaufnahmen zeigen das Ausmaß der Explosion
Handyaufnahmen zeigen das verheerende Ausmaß des Großbrandes: So stiegen riesige schwarze Rauchsäulen am Hafen von Homalin in den Himmel. Bereits brennende Boote hätten sogar noch versucht, sich aus den Flammen zu retten.
Begünstigt worden sei das Feuer durch die momentane extreme Hitze in Südostasien.
Der Hafen dient vor allem dem lokalen Handel mit Waren und Treibstoff. So kam es bereits im März zu einem ähnlichen Unfall, bei dem zwei Tankschiffe in Flammen aufgingen und mindestens sechs Menschen starben.
Titelfoto: Sai Aung/HNA/dpa