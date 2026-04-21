Öltanker explodiert bei Hafen-Inferno: Mindestens zwei Menschen tot

Homalin (Myanmar) - Explosion im Nordwesten Myanmars: Am frühen Montagabend (Ortszeit) sind in Südostasien zwei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf teilweise schwer verletzt, nachdem ein Öltanker in Flammen aufgegangen war, so die Lokalmedien unter Berufung auf die Behörden.

Große schwarze Rauchsäulen stiegen nach der Explosion am Hafen von Homalin in den Himmel. © Sai Aung/HNA/dpa

Dabei breitete sich das Feuer rasch auf weitere Schiffe sowie Fahrzeuge am Hafen von Homalin in der Region Sagaing aus, erklärte die Feuerwehr.

Laut Augenzeugen befanden sich auf den umliegenden Schiffen Tausende Ölfässer an Bord. Hier kam es, den Angaben zufolge, zur Explosion, als Treibstoff von dem Öltanker umgeladen werden sollte.

Mindestens zwei Menschen sind dabei gestorben, mehrere befinden sich schwer verletzt in einem kritischen Zustand. Die endgültige Opferzahl sei allerdings noch unklar.