Mutter steht jeden Tag 2.30 Uhr auf: Der Grund dafür ist herzerwärmend
Australien - Für eine Mutter von zwei kleinen Kindern ist fast jede Nacht 2.30 Uhr zu Ende. Doch diesen Rhythmus sucht sie sich aus freien Stücken aus.
Aimee Stanton hat eine ganz besondere Routine: fünf Tage in der Woche steht die Australierin um 2.30 Uhr auf. Bereits seit drei Jahren startet die 32-Jährige auf diese besondere Art und Weise in den Tag - oder eben in die Nacht.
Die Zweifach-Mama ist Klempnerin und Unternehmerin. Gegenüber Newsweek erklärte sie, dass sie das frühe Aufstehen "energiegeladener und glücklicher" mache. Wenn sie aufsteht und alle anderen noch schlafen, kann Aimee viel erledigen und hat tagsüber mehr Zeit für ihre Familie.
"Ich liebe die Stille der Nacht, die Möglichkeit, zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln, während die Welt schläft", erklärte die 32-Jährige. "Es ist ein magisches Gefühl."
Für Aimee stehen die Kinder an erster Stelle: "Ich hasse es, zu arbeiten, während meine Kinder wach sind. Ich möchte für sie da sein, und wenn das bedeutet, Dinge zu erledigen, bevor sie aufwachen, dann tue ich das eben."
Aimee hat einen tollen Grund für ihre Motivation
Auf Instagram gibt sie den Usern einen genaueren Einblick in ihren Ablauf. Nach dem Aufstehen geht es für die Unternehmerin ins Fitnessstudio. Anschließend widmet sie sich einem Online-Kurs, während sie sich auf einem kleinen Laufband zu Hause 30 Minuten lang ausläuft.
Die nächsten 30 Minuten widmet sie einer Meditation in der Sauna, gefolgt von einer kalten Dusche. Danach arbeitet die Mutter zwei Stunden an ihrem Content oder an kreativen Arbeiten für ihr Unternehmen - bis 7 Uhr morgens ihre zwei Kinder aufstehen.
"Nur zwischen 2.30 und 7 Uhr morgens habe ich Zeit für mich, deshalb versuche ich, nicht durch soziale Medien zu scrollen oder E-Mails zu checken", stellte Aimee klar.
Wer so früh aufsteht, muss doch auch zeitig ins Bett gehen, oder? Kann man wohl so sagen. Normalerweise beginnt die Nachtruhe der Blondine um 20.30 Uhr - das reicht, um aus dem Bett zu springen, ohne groß nachzudenken, sobald ihr Wecker klingelt.
Den Schlafmangel holt die 32-Jährige nach eigenen Angaben am Wochenende nach. 7 Uhr morgens klingelt da ihr Wecker - für ihre Verhältnisse ist das definitiv ausschlafen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/aimeekatestanton