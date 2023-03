Gewaltige Explosion erschüttert Metropole: Panik auf den Straßen, viele Tote und Verletzte

In der Nacht zum Samstag kam es zu einer gewaltigen Explosion in der indonesischen Hauptstadt Jakarta.

Bei dem verheerenden Unglück von Jakarta kam es zu vielen Toten und Verletzten. Ein Treibstofflager des staatlichen Ölkonzerns fing Feuer und explodierte. © HIRO / AFP Mittlerweile ist die Zahl der Toten nach dem Feuer in einem Benzindepot auf 17 gestiegen. 51 Menschen seien verletzt worden, die meisten von ihnen schwer, berichtete die Nachrichtenagentur Antara am Samstag unter Berufung auf Behörden. Der staatliche Energiekonzern Pertamina kündigte Geld für die Familien der Opfer und für Anwohner an. Der Brand in dem Treibstofflager war am Freitagabend ausgebrochen. Das Feuer, dessen Ursache zunächst unklar blieb, zerstörte laut Feuerwehr auch Häuser in der Umgebung.

Die Gegend um das havarierte Treibstofflager ist dicht besiedelt. Mindestens 17 Menschen starben. © HIRO / AFP

Die Feuerwehr kämpfte verzweifelt gegen die Flammen. Zahlreiche Gaffer filmten derweil das Geschehen mit ihren Handys. © AZWAR IPANK / AFP

Erst am Morgen wurde das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. © BAGUS SARAGIH / AFP

Ein Junge steht inmitten der zerstörten Häuser. Die Zahl der Toten steigt. © ADITYA AJI / AFP

Am Tag danach trauen sich die ersten Anwohner zurück, versuchen zu retten, was zu retten ist. © ADITYA AJI / AFP

Video: Treibstofflager in Jakarta explodiert - Panik auf den Straßen