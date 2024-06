Er hatte gerade seinen Abschluss in der Tasche: Junge stirbt durch Baum-Sturz

England - Unfassbare Tragödie: Ein 16-Jähriger stirbt nur einen Tag nach seinem Schulabschluss, als ein Baum auf ihn stürzt. Drei Personen sind in diesem Zusammenhang verhaftet worden!

Der 16-jährige Kamil Hubert starb nur einen Tag nach seinem Schulabschluss. © Facebook/Kamil Hubert

Am vergangenen Samstag gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei nach Carlton in Lindrick (England) gerufen, nachdem ein Notruf über einen schwer verletzten Jungen eingegangen war, berichtete The Sun.

Obwohl Rettungskräfte und Beamte schnell vor Ort waren, kam für den 16-jährigen Kamil Hubert jede Hilfe zu spät.

Nur einen Tag nach seiner GCSE-Prüfung, zu Deutsch Mittlere Reife, starb der Teenager.

Im Zusammenhang mit dem Tod verhaftete die Polizei am Samstag kurz darauf zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren wegen Totschlags. Eine 28-jährige Frau wurde wegen Beihilfe festgenommen.