Tragödie nach Konzert: Frau tanzt auf Straße und wird von Auto mitgeschleift

Die Metropolitan Police hat Aufnahmen veröffentlicht, um die tanzende Frau zu finden. © Bildmontage: Screenshot/x/MPSBrent

Laut der Metropolitan Police schlenderte eine Frau in der Nacht zu Freitag über die belebten Straßen in der Nähe der Wembley Arena. Zuvor fand in der Mehrzweckhalle im Bezirk Bren ein Konzert des Reggae-Künstlers "Alkaline" ("... Love Yuh Everything") statt.

Vermutlich noch leicht berauscht von den Klängen des Künstlers tanzte die Konzertgängerin über die Fahrbahn und wich nur knapp vorbeifahrenden Autos aus.

Hier enden die von der Polizei auf X veröffentlichten Aufnahmen eines Bürgers - und das Desaster fing an: Ein Auto erfasste die Frau und riss sie knapp 30 Meter auf der Motorhaube mit, bevor sie zu Boden geschleudert wurde!

Anstatt anzuhalten, drückte der Fahrer anschließend aufs Gaspedal. Passanten alarmierten den Notruf, doch die vermutlich verletzte Frau war nicht mehr da, als Beamte und Sanitäter vor Ort eintrafen.