Aktivisten hinterlassen auf Anwesen vom Premierminister einen Haufen Sch...

North Yorkshire - Aus Protest gegen die britische Regierung haben sich Aktivisten Zugang zu einem der Anwesen von Premierminister Rishi Sunak (44) in der Grafschaft North Yorkshire verschafft und in seinem privaten See Fäkalien zurückgelassen.

Ein Aktivist verrichtet sein Geschäft im See des englischen Premierministers Rishi Sunak (44). © Youth Demand

Ein Video der Protestaktion veröffentlichte die Organisation "Youth Demand" am Dienstag in einem Beitrag auf X - sowohl in unzensierter als auch in zensierter Form.

Darin ist zu sehen, wie ein junger Mann in den See steigt, seine Hose herunterlässt und dann Kot aus seinem Enddarm ins Wasser presst. Hinten auf seinem Hemd steht geschrieben: "Eat Shit Rishi!" (zu Deutsch: "Friss Scheiße, Rishi!").

Ihre Ekel-Aktion begründete die Organisation in einem Spendenaufruf wie folgt: "Sunak und seine Kollegen repräsentieren uns nicht. Sie haben auf uns alle, auf das Land und auf die Welt geschissen. Das politische System ist in der Toilette."

Mit insgesamt 178 britischen Pfund (rund 211 Euro) wurde die Kot-Attacke auf "chuffed.org" bereits honoriert.

In einer Pressemitteilung erklärte "Youth Demand", dass direkt, nachdem in Sunaks Gewässer "die Bismarck versenkt" wurde, die Polizei eintraf und alle vier beteiligten Aktivisten festgenommen wurden.