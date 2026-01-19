Als seine Mama auf der Autobahn das Bewusstsein verliert, wird Zac (12) zum Helden
Ross-on-Wye (England) - Als Nicola Cramp (37) und ihr Sohn Zac (12) am zweiten Weihnachtsfeiertag in den Tag starteten, ahnten sie noch nicht, was ihnen an diesem zustoßen würde. Denn auf der Autobahn verlor die 37-Jährige plötzlich das Bewusstsein.
Laut einem Bericht der britischen "Daily Mail" entschloss sich das Mutter-Sohn-Duo am 26. Dezember des vergangenen Jahres dazu, eine Autofahrt von 177 Kilometern auf sich zu nehmen, um gemeinsam über den Weihnachtsmarkt auf dem Flugplatz Wellesbourne in Warwickshire zu schlendern. Doch leider kamen beide nie dort an.
"Wir verließen unser Haus gegen 5.30 Uhr und alles war in Ordnung. Wir haben beide nicht gefrühstückt, weil wir unterwegs noch bei McDonald's essen wollten", erzählte Nicola in einem Interview mit der Zeitung. Doch auf der Höhe des kleinen englischen Ortes Ross-on-Wye bekam die 37-Jährige plötzlich extreme Hitzewallungen.
Die Schübe waren so stark, dass die Mutter nach wenigen Minuten schweißgebadet im Auto saß. Mit letzter Kraft fuhr sie links auf den Seitenstreifen, der jedoch nur so schmal war, dass sich die Hälfte ihres Autos noch auf der Fahrbahn befand.
Sie stoppte den Wagen, schaltete die Warnblinkanlage an, aber noch ehe sie das Auto in die sichere Parkposition bringen konnte, passierte es. Sie wurde ohnmächtig und beschleunigte den Wagen unkontrolliert auf knapp 100 Kilometer pro Stunde.
Geistesgegenwärtig griff der junge Zac ein und lenkte das Gefährt zuerst gegen die Leitplanke und dann auf den dahinterliegenden Grünstreifen, wo die beiden schließlich unverletzt zum Stehen kamen.
Das war Zacs Notruf nach dem Crash
Der Zwölfjährige schaffte es, den Wagen sicher in die Parkposition zu bringen und wählte anschließend den Notruf. Als Nicola nach knapp acht Minuten wieder zu sich kam, waren die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei bereits vor Ort.
Später wurde bei der 37-Jährigen niedriger Blutdruck festgestellt. Bis sie sich wieder an das Steuer eines Autos setzen darf, muss sie sich erst einmal einer kardiologischen Untersuchung unterziehen.
Zac bringt alle mit seinem Mut zum Staunen
Doch nicht nur Mama Nicola war von der ungewöhnlichen Reaktion ihres Schützlings überrascht. Auch die Beamten staunten nicht schlecht, als der Zwölfjährige den Notruf wählte und schilderte, was gerade geschehen war.
Als Dank wurden er und seine Mutter in das Hauptquartier der Polizei von West Mercia eingeladen, wo die Beamten Zac eine Urkunde für seine Tapferkeit überreichten.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot: gofundme.com/raising-funds-for-young-hero-zac, Screenshot: instagram.com/westmerciapolice