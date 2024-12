Auf Unigelände attackiert: Student muss ins Krankenhaus

London (England) - Vier Studierende der University of Greenwich wurden mit einer unbekannten Flüssigkeit attackiert. Einer von ihnen kam ins Krankenhaus.

Die University of Greenwich liegt im Süden Londons. © 123RF/stoyanh

Wie laut The Sun ein Sprecher der Metropolitan Police sagte, wurde die Polizei in der Nacht auf Dienstag zum Universitätsgelände in London gerufen.

Es sei die Meldung eingegangen, dass ein Mann angegriffen und mit einer unbekannten Substanz besprüht worden sei.

Weiter erklärte der Sprecher: "Die Beamten trafen mit dem London Ambulanz-Service am Tatort ein. Der Rettungsdienst behandelte einen Mann wegen einer Kopfverletzung vor Ort, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Während der Ermittlungen am Tatort stellten die Beamten fest, dass drei weitere Personen mit einer Substanz besprüht worden waren."

Untersuchungen sollen nun ergeben haben, dass die Substanzen glücklicherweise ungiftig waren und keines der Opfer eine lebensverändernde oder lebensbedrohliche Situation erlebt habe.