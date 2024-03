Bahn-Mitarbeiterin benennt sich in ihren Lieblings-Bahnhof um: So heißt sie jetzt!

London (Großbritannien) - Das ist wahre Liebe für den Arbeitsplatz: Eine Mitarbeiterin des britischen Bahnunternehmens "Chiltern Railways" ließ sich offiziell umbenennen und heißt nun so wie ihr Lieblings-Bahnhof, in dem sie seit 20 Jahren arbeitet.

Rehana Marylebone Khawaja (45) steht stolz mit ihrer neuen Namensurkunde vor dem gleichnamigen Bahnhof. © Chiltern Railways

Seit 2004 arbeitet Rehana Khawaja am Londoner Bahnhof "Marylebone". Zum 125. Jubiläum ihres Arbeitsplatzes ließ sich die 45-Jährige etwas ganz Besonderes einfallen.

Wie "Chiltern Railways" am Dienstag mitteilte, heißt die Mitarbeiterin mit Zweitnamen nun offiziell so wie der Bahnhof: Rehana Marylebone Khawaja. Auf einem Foto posiert die Britin stolz mit ihrer neuen Namensurkunde. Ihre Tochter habe sie sogar noch abhalten müssen, ihren Erstnamen dementsprechend zu ändern.

Entscheidend für ihre Umbenennung sei dabei ihre große Leidenschaft für ihr alltägliches Arbeitsumfeld gewesen: "Der Bahnhof an sich ist nicht groß, aber er hat eine Seele. Je mehr ich ihn mit der Zeit erkundete, desto mehr habe ich mich in ihn verliebt. Es fühlt sich wirklich wie ein Zuhause außerhalb meines eigentlichen Zuhauses an."

Der Bahnhof Marylebone befindet sich in der Mitte Londons in unmittelbarer Nähe zu Touristen-Magneten wie dem Wachsfiguren-Museum "Madame Tussauds" oder dem "Sherlock Holmes Museum".