Bodybuilder vor Gericht: Er terrorisierte seine Ex und wird nun dafür bestraft

London - Der "King of London" konnte mit der Trennung wohl nicht umgehen: Der britische Bodybuilder Danny Baldwinson (32) wurde verurteilt, weil er seine 28-jährige Ex-Freundin Aaliyah Baptiste gestalkt hat.

Danny Baldwinson (32) stand wegen Stalking vor Gericht - und wurde für schuldig befunden. © montage:instagram/big_danny_baldwinson

Im vergangenen September feierte Danny Baldwinson nach vier Jahren Wettbewerbs-Pause sein beeindruckendes Comeback. Der selbsternannte "King of London" gewann die 2022er Ausgabe des PCA-London.

In der Liebe lief es bei dem exzentrischen Muskelpaket in der letzten Zeit dafür gar nicht gut. Wie The Sun berichtet, verließ ihn seine Freundin, Aaliyah Baptiste (26), für ihren Trainingskumpel.

Dem Sportler brannten daraufhin offenbar die Sicherungen durch. Er "bombardierte" das Handy von Aaliyah regelrecht mit Beleidigungen und Verwünschungen. Sie blockierte seine Nummer.

Er müllte die sozialen Kanäle von Aaliyah mit Hasskommentaren zu und sie blockierte seinen Account. Als er ihr im Fitnessstudio wiederholt auf die Pelle rückte und "die Sache diskutieren wollte", wechselte Aaliyah den Trainingsort.

Eines Morgens tauchte Danny um 8 Uhr am Schlafzimmerfenster seiner Ex auf und wollte sich Einblicke ins Innere verschaffen. Aaliyah rief die Polizei und das Paar sah sich vor Gericht wieder. Dort stellte Danny sich als Opfer dar.