Briten-Richter knallhart: Klima-Vandalen sollen sich auf Knast vorbereiten

Trotzig blicken die "Aktivisten" in die Kamera, nachdem sie das weltberühmte Gemälde "Sonnenblumen" von Van Gogh mit Tomatensoße beschmiert haben. Nun dürfte es für das Duo in den Knast gehen. © Just Stop Oil/PA Media/dpa

Dieser Richter macht keine halben Sachen!

Ein Londoner Strafgericht hat zwei Aktivisten der Gruppierung "Just Stop Oil" der schweren Sachbeschädigung für schuldig befunden. Die Jury sah es als erwiesen an, dass die jungen Frauen ein unschätzbar kostbares Van-Gogh-Gemälde mutwillig beschädigten wollten, berichtet BBC.

Die Aktivisten plädierten hingegen auf "nicht schuldig". Sie bleiben bis zur Verkündung des Strafmaßes (voraussichtlich am 27. September) auf freien Fuß, müssen sich allerdings an strenge Auflagen halten: So dürfen sie in der Öffentlichkeit keinen Klebstoff, Farben oder ähnliche Substanzen mit sich führen. Der Besuch von Galerien oder Musssen ist ihnen untersagt.

In seiner Urteilsbegründung fand Richter Christopher Hehir ganz klare Worte: "Nur die Dicke einer Scheibe aus Glas hat sie daran gehindert, eines der wertvollsten Kunstwerke der Welt zu zerstören." Die beiden sollen "praktisch und emotional darauf vorbereitet sein", ins Gefängnis zu gehen, sagte der Richter an das Duo gewandt.