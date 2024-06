11.06.2024 21:30 Bus in Flammen: Polizei verhaftet Jugendlichen wegen Brandstiftung

Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Busbrand in Burnley in Großbritannien gerufen. Ein 14-Jähriger wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung verhaftet.

Von Calvin Schröder

Burnley (Großbritannien) - Am gestrigen Montagabend ist in Burnley (Großbritannien) ein Doppeldeckerbus komplett abgebrannt. Die Feuerwehr war ganze drei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sowohl die örtliche Polizei als auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/tupungato Fünf Löschfahrzeuge, unter anderem auch mit Drehleitern ausgestattet, eilten zum örtlichen Busbahnhof, wie "The Sun" berichtete. In einem Video auf X ist der Bus zu sehen, der komplett in Flammen steht. Die Feuerwehrleute mussten bei den Löscharbeiten unter anderem auch auf Wärmebildkameras und Atemschutzgeräte zurückgreifen. Laut der örtlichen Polizei wurde beim Brand ebenfalls das Dach des Busbahnhofs beschädigt. Großbritannien Frau will schwanger werden - mithilfe ihres Bruders! Es wird jedoch davon ausgegangen, dass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Polizei hat mittlerweile einen 14-Jährigen wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Gefährdung des Lebens festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an, währenddessen wird der Jugendliche in Untersuchungshaft bleiben.

Titelfoto: 123rf/tupungato