Dating-Falle: 34-Jähriger gibt sich als Frau aus und zockt Mann gnadenlos ab

Ein 34-jähriger Brite gab sich als Frau aus, um einen Mann abzuzocken - nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Von Isabel Klemt

Großbritannien - Ein 34-jähriger Brite gab sich als Frau aus, um einen Mann abzuzocken - nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Adam Mowle verwendete das Geld des Mannes für sein Pferd. © Facebook/Screenshot/Adam Mowle Wie Mirror berichtet, legte Adam Mowle ein gefälschtes Profil auf der Dating-App Tinder an und gewann so das Vertrauen eines Mannes, der ihm schließlich 9000 Pfund (rund 10.444 Euro) überwies - in dem Glauben, das Geld komme einer schwer kranken Frau namens "Jenna Smith" zugute, in die er sich verliebt hatte. Der Mann war überzeugt, seine Traumfrau gefunden zu haben. Über mehr als ein Jahr hinweg tauschten sie tausende Nachrichten aus, darunter auch intime Bilder, und telefonierten regelmäßig - wobei der 34-Jährige seine Stimme stets verstellte. Mit rührseligen Geschichten über eine schwere Krankheit, finanzielle Notlagen und einen krebskranken Vater manipulierte er den geschiedenen Mann gezielt.

Persönliche Treffen wurden immer durch Ausreden verhindert

Über mehr als ein Jahr hinweg tauschten sie tausende Nachrichten aus. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska Persönliche Treffen wusste er immer wieder mit Ausreden zu verhindern, dennoch sprachen beide bereits über ein gemeinsames Zusammenziehen. Tatsächlich nutzte Adam jedoch die Bilder einer unbekannten Frau und verwendete das ergaunerte Geld unter anderem für sein Pferd. Der Betrug flog schließlich auf, als die Bank des Opfers darauf hinwies, dass die Überweisungen nicht an "Jenna", sondern an Adam gingen. Großbritannien Schockierende Enthüllung: Sexual-Arzt nutzte Patienten für eigene Lust Der Mann erstattete daraufhin Anzeige, woraufhin sich der 34-Jährige nun vor Gericht verantworten musste.

Adam erhielt eine Haftstrafe auf Bewährung