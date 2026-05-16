Politiker schmeißt nach Wahl hin, weil Schwulen-Pornos auftauchen

Großbritannien - Wenige Tage nach der Wahl zum Stadtrat hat der Sieger hingeschmissen. Der Grund: sein Nebenjob als Pornodarsteller wurde ihm zum Verhängnis.

Stephen Mousdell legte sein Amt nieder, nachdem der öffentliche Druck aufgrund seiner OnlyFans-Videos zu groß wurde. © Montage: Screenshot/X/Stephen Mousdell, 123RF/cristianmay

Stephen Mousdell gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt. Erst vor wenigen Tagen wurde er noch zum Stadtrat von Haydock, einer Ortschaft knapp 25 Kilometer von Liverpool entfernt, gewählt.

Recherchen des Senders "LBC" ergaben, dass Mousdell in Videos mit sexuellen Handlungen mitwirkte, die auf OnlyFans veröffentlicht wurden. Vor allem sein Partner, Kevin Lee, soll unter der Berichterstattung und dem medialen Druck gelitten haben.

Mousdell erklärte, dass der Rücktritt auf "Personen im Rathaus, von bestimmten Parteien und von Personen, die nicht in den Stadtrat gewählt wurden" zurückzuführen sei. "Grund dafür ist ein Interessenkonflikt zwischen meinem öffentlichen Amt und meiner Tätigkeit in der Erwachsenenunterhaltung."

Unter dem Pseudonym "LachlanTaylorUK" soll sich der Politiker als "schwuler Pornostar und DJ" bezeichnet haben. Er steht außerdem auf "Workies", "Truckers", "Bears" und "Stocky Blokes" – verschiedene Slangbegriffe für behaarte, kräftigere schwule Männer.