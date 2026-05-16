Politiker schmeißt nach Wahl hin, weil Schwulen-Pornos auftauchen
Großbritannien - Wenige Tage nach der Wahl zum Stadtrat hat der Sieger hingeschmissen. Der Grund: sein Nebenjob als Pornodarsteller wurde ihm zum Verhängnis.
Stephen Mousdell gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt. Erst vor wenigen Tagen wurde er noch zum Stadtrat von Haydock, einer Ortschaft knapp 25 Kilometer von Liverpool entfernt, gewählt.
Recherchen des Senders "LBC" ergaben, dass Mousdell in Videos mit sexuellen Handlungen mitwirkte, die auf OnlyFans veröffentlicht wurden. Vor allem sein Partner, Kevin Lee, soll unter der Berichterstattung und dem medialen Druck gelitten haben.
Mousdell erklärte, dass der Rücktritt auf "Personen im Rathaus, von bestimmten Parteien und von Personen, die nicht in den Stadtrat gewählt wurden" zurückzuführen sei. "Grund dafür ist ein Interessenkonflikt zwischen meinem öffentlichen Amt und meiner Tätigkeit in der Erwachsenenunterhaltung."
Unter dem Pseudonym "LachlanTaylorUK" soll sich der Politiker als "schwuler Pornostar und DJ" bezeichnet haben. Er steht außerdem auf "Workies", "Truckers", "Bears" und "Stocky Blokes" – verschiedene Slangbegriffe für behaarte, kräftigere schwule Männer.
Partei kritisiert "Hexenjagd"
Mousdell erklärte laut "Metro" auf Facebook, er sei schon immer "transparent und schäme sich nicht" für seine Tätigkeit.
Er fügte hinzu: "Wir haben Vollzeitjobs und gehen nebenbei Berufen im Erotikbereich nach, in denen wir uns an alle EU- und britischen Gesetze halten."
Seinem Partner machte der Brite unterdessen eine Liebeserklärung: "Ich kann ihm nicht noch mehr Schmerz zufügen, als ich ohnehin schon ertragen muss, denn das wäre absolut unfair. Ich liebe ihn dafür, dass er mir auch in schwierigen Zeiten beigestanden hat."
Seine Partei, Reform UK, erklärte derweil: "Die Wähler waren sich Stadtrats Mousdells Lebensstil schon Wochen vor der Wahl bewusst und haben sich dennoch für Stephen als ihren Stadtrat entschieden."
Es sei daher "traurig, dass eine mediale Hexenjagd einen gewählten Beamten aufgrund seines Privatlebens aus dem Amt gejagt hat".
Titelfoto: Montage: Screenshot/X/Stephen Mousdell, 123RF/cristianmay