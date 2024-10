Dienstplanstreit eskaliert: Krankenschwester schlägt mit Hammer brutal auf Chefin ein!

England - Eine Krankenschwester, die versuchte, ihre Chefin mit einem Hammer zu töten, schickte nach der schrecklichen Tat eine verstörende Nachricht an eine Freundin. Jetzt wurde sie verurteilt.

Stacey Smith (46) wurde zu 20 Jahren Haft und weiteren fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. © Screenshot/Greater Manchester Police

Wie die Greater Manchester Police in einer Erklärung mitteilte, wurde die 46-jährige Stacey Smith am gestrigen Dienstag zu einer Haftstrafe von 20 Jahren und weiteren fünf Jahren auf Bewährung verurteilt.

Smith wurde des zweifachen Besitzes einer Angriffswaffe und des versuchten Mordes angeklagt, da sie ihre ehemalige Chefin mit einer Hammer-Attacke töten wollte.

Die Tat, die bereits im November 2023 stattfand, ereignete sich in den frühen Morgenstunden, als Smith vor dem Haus ihrer Chefin in England wartete. Sie wusste, dass diese jeden Moment herauskommen würde, um zur Arbeit zu fahren. Als Michala Morton schließlich das Haus verließ, griff die 46-Jährige sie mit einem Hammer an und fügte ihr dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Morton erlitt zudem einen Handgelenksbruch, als sie versuchte, sich zu verteidigen. Während des Angriffs rief Smith ihrer Chefin wiederholt zu, dass sie sie töten würde, bevor sie flüchtete.

Als Nachbarn die Schreie hörten, eilten sie herbei, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.