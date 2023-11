Dramatische Rettung: Kranführer befreit hilflosen Mann aus Flammenhölle

Dennoch schaffte er es, den Käfig punktgenau herunterzulassen. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der zwischen Rauch und Flammen eingeschlossene Mann in das Metallgestell klettern konnte.

"Ich war nicht mehr als 20 Meter hoch in der Luft und schaute aus meinem linken Fenster und sah einen Mann an der Ecke des Gebäudes stehen", sagte Glen Edwards.

Endlich in Sicherheit. In einem Käfig wurde der hilflose Mann vom Dach zu Boden befördert. © Screenshot/X/@ChrLauder

"Ich würde sagen, es war sehr knapp, wenn man sich das Video anschaut", so Edwards.



Als der Käfig schließlich in der Luft pendelte und in Richtung Boden schwebte, brandete Applaus auf. Denn mittlerweile hatten sich zahlreiche Schaulustige in sicherer Entfernung versammelt.

Danach löschte die Feuerwehr bis in den Nachmittag hinein den Brand.

Der gerettete Mann vom Dach wurde nicht schwerer verletzt. Zwei Personen mussten mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Baustelle wurde evakuiert. Warum es zum Brand kam, ist bislang noch nicht bekannt.