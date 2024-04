Ekel-Alarm in Krankenhäusern: Marode Kliniken kämpfen gegen Ratten, Maden und Ameisen

London (Vereinigtes Königreich) - Der Hygiene-Albtraum: Tierische Schädlinge in Brustkliniken sowie Kinder- und Entbindungsstationen! In englischen Krankenhäusern des National Health Service "NHS" wurden in den vergangenen drei Jahren mehr als 18.000 solcher Vorfälle mit Ungeziefer gemeldet!

Englische NHS-Kliniken kämpfen gegen eine Vielzahl von Schädlingen. (Symbolbild) © Victoria Jones/PA Wire/dpa

Dies berichtete "The Guardian" unter Berufung auf NHS-Daten nach einer Anfrage der oppositionellen Liberaldemokraten an 142 englische NHS-Krankenhäuser.

Laut Medienbericht habe man lediglich 59 Antworten erhalten - die Dunkelziffer der Vorfälle mit Schädlingen könne demnach um einiges höher ausfallen. Allein 2023 hätten englische Krankenhäuser 6666 Schädlings-Vorfälle gemeldet - durchschnittlich etwa 18 Vorfälle pro Tag.

Zu den Vorfällen zählten etwa Mäuse in einer Küche, Maden in einer Leichenhalle, Rattenkot in einem Leichensack sowie Silberfische in einer Arztpraxis.

Weiterhin beklagten Kliniken Ameisen in einer Entbindungsstation, gefundenen Rattenkot in den Fluren sowie Nagetiere in der Decke.