Ende einer monatelangen Suche: Polizei findet Leiche von vermisster Frau!

Vor drei Monaten verschwand die 44-jährige Claire aus einer englischen Gemeinde. (Symbolbild) © 123rf/andrewroland

Monatelang hatten Beamte in South Yorkshire in England nach der vermissten Claire Driver (44) gesucht, berichtete The Sun.



Am gestrigen Sonntagnachmittag dann die traurige Gewissheit, wie die Polizei auf der Plattform "X" mitteilte: "Heute Morgen (15. September) wurde [...] eine Leiche gefunden."

Und weiter: "Die formelle Identifizierung steht noch aus, aber wir glauben, dass es sich um die vermisste Frau Claire aus Barnsley handelt. Ihre Familie wurde bereits benachrichtigt. Vielen Dank an alle, die auf unsere Aufrufe reagiert haben."