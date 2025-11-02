Brutale Zug-Attacke: 9 Passagiere lebensgefährlich verletzt

Huntingdon (England) - Anti-Terror-Einheiten der britischen Polizei ermitteln zu einem blutigen Angriff in einem Zug nahe der Stadt Huntingdon, bei dem mehrere Menschen niedergestochen wurden. Zehn Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, neun von ihnen mit mutmaßlich lebensbedrohlichen Verletzungen.

In einem Zug Richtung London wurden am Samstagabend mehrere Menschen lebensbedrohlich verletzt. © Chris Radburn/PA/dpa

Das teilte die für den Schienenverkehr zuständige British Transport Police in der Nacht mit. Tote gab es demnach nicht, zwei Personen wurden festgenommen. Näheres zu den Hintergründen der Tat war zunächst nicht bekannt. Die Polizei stufte die Attacke als "schwerwiegenden Vorfall" ein.

Premierminister Keir Starmer (63) sprach von einem "schrecklichen Vorfall", der "zutiefst beunruhigend" sei. "Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungskräften für ihren Einsatz", teilte der Regierungschef auf der Plattform X mit.

In dem Zug waren am Abend mehrere Menschen niedergestochen worden. Welche Tatwaffe verwendet wurde, ist noch unklar.

Als der Zug später in der englischen Ortschaft Huntingdon hielt, nahmen bewaffnete Einsatzkräfte zwei Personen fest. Zeugen sprachen Medienberichten zufolge von dramatischen Szenen.