Es war erst fünf Wochen alt: Teenager tötet Baby mit Paracetamol

Ellie Jacobs (19) wurde drei Jahre nach der schrecklichen Tat zu einer Haftstrafe verurteilt. © Thames Valley Police

Ellie Jacobs aus Rushden in der Grafschaft Northamptonshire war gerade einmal 16 Jahre alt, als sie ihren Sohn Archie im Frühjahr 2020 zur Welt brachte.

Doch das Leben des kleinen Jungen endete, lange bevor es richtig angefangen hatte, denn Anfang Juni brachte der Teenager das Kind um. Er wurde nur fünf Wochen alt.

Für diese schreckliche Tat wurde Ellie in dieser Woche am Luton Crown Court zu fünf Jahren Haft verurteilt, wie die Thames Valley Police am Mittwoch mitteilte. Außerdem habe sie 18 weitere Monate wegen Misshandlung von Kindern bekommen.

Bereits am 9. Mai hatte sich die mittlerweile 19 Jahre alte Jugendliche des Totschlags für schuldig bekannt, woraufhin nun das Urteil fiel.

Geschehen ist das Unvorstellbare am 5. Juni 2020: Gegen 13 Uhr am Mittag hatte es einen Notruf aus dem Ort Biddlesden gegeben – das Herz eines Babys hatte aufgehört zu schlagen. Archies Herz.

Noch am Ort des Geschehens wurde der Säugling für tot erklärt. Erst durch eine gerichtsmedizinische Untersuchung fanden die Behörden schließlich die Todesursache heraus: Der fünf Wochen alte Junge war an einer akuten Vergiftung mit dem Schmerzmittel Paracetamol gestorben.