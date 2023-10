Fahndungs-Fail: Polizei übertreibt bei Gesichtsrekonstruktion komplett!

London - Ein Fahndungsfoto der britischen Polizei sorgte im Netz für Gelächter. Kann ein Mensch wirklich so aussehen?

Nach diesem Verbrecher sucht die Polizei. © Screenshot/X/@TVP_Maidenhead

Die "Thames Valley Police" sucht per Foto nach einem Sexualstraftäter, der Mitte August eine Frau, die mit ihrem Hund in der Kleinstadt Maidenhead westlich von London spazieren ging, belästigt haben soll, heißt es in der Mitteilung vom Montag.

In diesem Fall ist es jedoch nicht die Straftat, die für Aufsehen, sondern das von der Polizei rekonstruierte Gesicht des angeblichen Täters.

Der Mann habe dem Foto zufolge unfassbar riesige Glubschaugen, die definitiv unverhältnismäßig zum Rest des Gesichts erscheinen.

Ob es sich dabei um einen Darstellungsfehler handelt, oder ob das Opfer den Täter tatsächlich so beschrieben hat, ist unklar.