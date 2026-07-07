Nach Drama in Zoo: Junge (3) in Krokodilgehege geworfen - Familie teilt bewegende Worte

Cambridgeshire (England) - Es waren dramatische Szenen, die sich vor wenigen Wochen in einem britischen Zoo abgespielt hatten: Ein fremder Mann hatte ein dreijähriges Kind ohne Vorwarnung gepackt und in ein Krokodilbecken geworfen . Jetzt haben sich die Eltern des kleinen Jungen mit einem emotionalen Update zu Wort gemeldet.

Das Kind wurde von mindestens einem Krokodil angegriffen. (Symbolbild) © 123RF/alan64

Auch mehr als zwei Wochen nach der grausamen Attacke steht die Familie aus Großbritannien noch immer unter Schock.

Der Dreijährige war bei dem Sturz aus sechs Metern Höhe von mindestens einem Krokodil angefallen worden und hatte schwere Verletzungen davongetragen, darunter einen Arm- und einen Beckenbruch.

Wie seine Eltern nun auf der Spendenseite "GoFundMe" mitteilten, musste ihr Sohn inzwischen bereits fünf Operationen über sich ergehen lassen. Mindestens zwei weitere Eingriffe sollen ihm demnach noch bevorstehen.

Die vergangenen beiden Wochen seien von großer Unsicherheit geprägt gewesen. "Wir leben nun seit zwei Wochen im Krankenhaus", schilderte die Familie ihre aktuelle Situation. Der Ausgang: ungewiss.

Noch immer sei nicht absehbar, ob der Junge seine beiden Arme und Hände je wieder voll bewegen und fühlen könne, so seine Eltern. Schon jetzt sei aber klar: Die Rehabilitation werde wohl sehr lange dauern.