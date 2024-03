Familie lässt für behinderten Sohn Transporter umbauen, doch jetzt erleben sie Albtraum

London - Herzlose Tat in Großbritannien : Dort wurde ein Van geklaut, der für einen schwerbehinderten Jungen mehr als notwendig ist.

Mehrere Bewohner in der Umgebung wurden schon befragt, minutenlange Überwachungsvideos ausgewertet, doch noch immer fehlt von dem umgebauten Van jede Spur. Und das, obwohl er sehr auffällig ist - ihm fehlt eine Radkappe hinten rechts und an den Hintertüren ist ein markanter Aufkleber für die Rollstuhlrampe angebracht.

Mitten in der Nacht schlugen die Unbekannten zu, seitdem fehlt vom Van jede Spur. © Met Police

Eigentlich wollte die Familie über Ostern in den Urlaub fahren. Zuvor hatte sich Elijahs Zustand verschlechtert. Doch am Dienstagmorgen war der Wagen vor ihrem Haus weg.

Überwachungskameras filmten zwei Männer, die in den Transporter einbrachen und mit ihm verschwanden. "Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer, etwa 1,70 Meter groß und schlank gebaut. Sie trugen schwarze Trainingsanzüge und einer trug einen Rucksack", so die Polizei.

Mutter Onessa appelliert jetzt an alle, Ausschau nach dem Transporter zu halten. "Dies ist nicht nur ein Fahrzeug, es ist unser Weg in die Freiheit." Ohne den Van scheinen seine Tage gezählt, so die Familie. "Jeder Tag ist eine Verlängerung und wir danken Gott."

In wenigen Tagen feiert der 13-Jährige Geburtstag. Bis dahin hofft die Familie, dass der Ford wieder zurückkommt - ein Ausflug aufs Land war geplant.