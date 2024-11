Frau räumt Millionen-Summe im Lotto ab: Warum sie jetzt keinen Cent mehr übrig hat

Lara Griffiths arbeitet mittlerweile als Tätowiererin. © Screenshot/Instagram/thepaintedladyspmu

Das Paar lernte sich an der Universität kennen und heiratete 1997. Im Jahr 2005 - im Alter von Mitte 30 - wurden sie die ersten Online-Gewinner der britischen Lotterie.

Doch die fette Summe sollte nicht bis ans Lebensende reichen, wie Lara nun dem "Mirror" erzählt.

Das Ehepaar kündigte seine Jobs - sie arbeitete als Lehrerin, er als IT-Manager - und flog um die halbe Welt. Sie zogen in eine umgebaute Scheune und kauften einen Schönheitssalon.

2010 dann der erste Schicksalsschlag, als ihr geliebtes Zuhause in Flammen aufging. "Es war ein Albtraum – wir haben auch all unsere Besitztümer verloren. Wir hatten nicht einmal Kleidung zum Anziehen. Unser Haus brannte drei Tage lang", so die Britin.

Sie selbst war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Ihr Mann, die beiden Kinder und die Hunde konnten sich retten. Danach lebte die Familie acht Monate in Hotels oder bei Laras Mutter, ehe ihr Heim wieder bezugsfertig war.

Doch dann scheiterte die Ehe der beiden, für Lara sei die darauffolgende Zeit "die absolute Hölle" gewesen. Immerhin musste sie ihre beiden Kinder großziehen, während sie selbst die Trauer über die Trennung verarbeitete.