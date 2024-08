Frau ruft zur Zerstörung von Moscheen auf und landet im Knast!

England - In England wurde eine Frau verhaftet, weil sie im Internet Hass verbreitet und dazu aufgerufen hatte, "die Moschee in die Luft zu sprengen."

Die 53-jährige Julie Sweeney wurde zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt. © Screenshot/Facebook/Cheshire Police

Die 53-jährige Julie Sweeney wurde am gestrigen Mittwoch zu 15 Monaten Haft verurteilt, nachdem sie diesen bösartigen Kommentar in einer Facebook-Gruppe gepostet hatte, berichtet The Sun.

Die Staatsanwältin sagte vor Gericht, dass ein Mitglied der Gruppe sich schon seit einiger Zeit wegen einer Reihe von Kommentaren unwohl fühlte, die nach den weit verbreiteten gewalttätigen Unruhen in Southport gepostet worden waren.

Nach der Veröffentlichung eines Fotos, das eine Gruppe weißer und asiatischer Menschen beim gemeinsamen Aufräumen nach den Unruhen zeigte, schrieb Sweeney: "Das ist absolut lächerlich. Schützt nicht die Moscheen. Sprengt die Moscheen mit den Erwachsenen darin in die Luft."

Sie selbst sagt, sie habe den unfassbaren Kommentar aus Wut gepostet und nicht die Absicht gehabt, Menschen zu erschrecken. Sie wolle nun ihren Facebook-Account löschen.