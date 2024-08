"Böser Blick" führt zu Mordversuch: Täter hat schon 21 Straftaten auf dem Konto!

London - Ein Mann hat in London einen anderen vor eine U-Bahn gestoßen, jetzt stellt sich heraus, dass er bereits 12 Mal wegen 21 Straftaten verurteilt wurde.

In einer früheren Anhörung war ihm mitgeteilt worden, dass er ein "Muster regelmäßiger schwerer Straftaten" aufweise.

Brwa Shorsh (24) hatte Tadeusz Potoczek (61) im Februar auf die Gleise gestoßen, weil dieser ihm einen "bösen Blick" zugeworfen haben soll, berichtet The Sun .

Shorsh wurde bis zur Urteilsverkündung am 26. September in Untersuchungshaft genommen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe und die Abschiebung, da er sich als Migrant in England aufhält.