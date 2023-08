Greenpeace-Aktivisten verhüllen Haus von "Brandstifter"-Premierminister

Mit ihrer kompletten Ausrüstung bestiegen die Demonstranten das Privathaus des Premierministers. © Bildmontage: Instagram/greenpeaceuk (2)

Gegen 10 Uhr am Donnerstagmorgen machte sich die Gruppe daran, das mehr als 2 Millionen Euro teure Anwesen des Premierministers in Richmond (North Yorkshire) zu erklimmen.

Oben angekommen enthüllten die Demonstranten einen, wie sie es nannten, 200 Quadratmeter großen "ölschwarzen Stoff" über dem gesamten Gebäude.

Zur gleichen Zeit entrollten zwei weitere Aktivisten auf dem Boden vor dem Haus ein Banner mit der Aufschrift "Rishi Sunak - Ölprofite oder unsere Zukunft". Bilder des gewagten Unterfangens teilten die Demonstranten auf Instagram.

Sunak selbst war zum Zeitpunkt der Aktion nicht zu Hause. Der 43-Jährige fuhr am Mittwoch mit seiner Frau Akshata Murty (43) und den Töchtern Krishna (12) und Anoushka (10) in den Familienurlaub in die USA. Er werde laut Daily Mail voraussichtlich zehn Tage an der Westküste verbringen und anschließend das Disneyland in Kalifornien besuchen.

Mit der gewagten Aktion wurde gegen Sunaks Pläne für eine umfangreiche Ausweitung der Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee demonstriert.

Ein Versprechen des Premierministers, die Möglichkeiten in der Nordsee "voll auszuschöpfen" und sich für die Öl- und Gasindustrie einzusetzen, veranlasste die Greenpeace-Aktivisten zu ihrer Demonstration.