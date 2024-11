Herzzerreißend: Neunjähriger stirbt nach schrecklicher Misshandlung durch eigenen Vater

England - Ein neunjähriger Junge ist nach einem langen Leidensweg verstorben – nachdem sein eigener Vater ihn so schwer misshandelt hatte, dass er blind und mit bleibenden Hirnschäden zurückblieb.

Sharon Boocock, die Mutter des kleinen Bradley Nelson (†9), widmete ihr Leben der Pflege ihres Sohnes. © Screenshot/GoFundMe/Help with funeral funds for Bradley

Der kleine Bradley Nelson (†9) war seitdem schwer behindert und konnte weder laufen, sprechen noch sich selbst versorgen, nachdem sein Vater Darren Spreadbury ihn im April 2016 in ihrem Zuhause in England angegriffen hatte.

Damals - im Alter von nur sieben Monaten - erblindete Bradley aufgrund des gewaltsamen Schüttelns, das seinen Sehnerv zerriss. Wie People berichtet, erlitt er zudem eine Zerebralparese und Epilepsie.

"Bradley war blind, weil [sein Vater] ihn so stark geschüttelt hatte, dass sein Sehnerv riss und sich so viel Blut zwischen Gehirn und Schädel ansammelte wie in einer Coladose", erklärte seine Mutter, Sharon Boocock.

Obwohl Bradley das Krankenhaus nach dem Vorfall zunächst verlassen konnte, wurde er sechs Jahre später aufgrund einer Blutvergiftung erneut eingeliefert und musste sich mehreren Operationen unterziehen.

Seine Mutter gab an, dass sie ihr Leben der Pflege ihres Sohnes widmete und betonte, dass er trotz allem "immer lächelte und glücklich war."