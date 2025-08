Horror im Ferienlager: Rentner (76) steckt Kindern vergiftete Süßigkeiten zu

Leicester - Es ist eine Tat, die in Großbritannien für Entsetzen sorgt. Ein 76-jähriger Rentner soll Kindern vergiftete Süßigkeiten zugesteckt haben. Acht Jungs wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Alles in Kürze

Jon Ruben (76) wurde festgenommen. © Facebook/Jon Ruben

Dabei sollte es doch ein fröhliches Ferienlager im beschaulichen Dorf Stathern (England) werden. Die Kinder freuten sich auf die Natur. Doch plötzlich wurden einige von ihnen sehr krank.

Die Vorwürfe gegen den 76-jährigen Jonathon Ruben wiegen schwer. Die Ermittler sind sich sicher, dass der so freundlich dreinblickende Mann, am vergangenen Sonntag mehreren Teilnehmern des christlichen Jugendlagers vergiftete Süßigkeiten gegeben hat.

Acht Jungen im Alter zwischen acht und elf Jahren kamen vorsorglich ins Krankenhaus, berichtet "Daily Mail". Drei Kinder mussten die Nacht dort verbringen. Sie befinden sich außer Lebensgefahr, konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Jon Ruben, ein ehemaliger Tierarzt, wurde am Samstag auf dem Parkplatz seiner Stammkneipe festgenommen. In drei Fällen erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen vorsätzlicher Gefährdung eines Kindes. Der 76-Jährige kam in U-Haft. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen.