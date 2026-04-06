Horror über den Wolken: E-Zigarette fängt während Flug Feuer

London - Es sollte ein normaler Flug von England nach Portugal werden - doch für die Passagiere endet die Reise in einem Albtraum.

Kurz nach dem Start des Airbus von Air Portugal nahmen Passagiere und Crew einen ungewöhnlichen Geruch wahr. (Symbolbild) © HENRIQUE CASINHAS / AFP

Wie die GPIAAF berichtet, bemerkten die Crew und die Passagiere kurz nach dem Start des Airbus "Air Portugal" in rund 10.000 Fuß (rund drei Kilometer) Höhe einen ungewöhnlichen Geruch - es roch plötzlich verbrannt.

Ein Handgepäckstück eines Passagiers geriet in Brand, weil eine E-Zigarette darin Feuer fing.

Rauch stieg auf und besorgte die Passagiere.

Die Crew reagierte sofort, fand das brennende Gepäckstück und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, wodurch Schlimmeres verhindert wurde.

Nach dem Vorfall kehrte der Airbus sicher nach London zurück - 14 Minuten nach dem Start.