Jetzt kommen schockierende Details ans Licht: Wütender Mob greift Polizei an

Southampton (England) - Flaschen, Steine und Feuerwerkskörper fliegen durch die Luft, Polizisten werden attackiert, Barrikaden brennen: In Southampton ist die Wut auf die Polizei explodiert. Mehr als 1000 Menschen gingen auf die Straße, laut Mirror sind elf Polizisten verletzt worden.

Die Demonstranten gehen auf die Polizisten los, die versuchen, dagegenzuhalten. © JUSTIN TALLIS / AFP

Auslöser der Gewalt: der Tod des 18-jährigen Studenten Henry Nowak. Was auf den neuen Videoaufnahmen zu sehen ist, sorgt für Empörung.

Henry Nowak war im Dezember 2025 auf dem Heimweg von einer Party niedergestochen worden. Schwer verletzt brach der Wirtschaftsstudent zusammen. Doch statt ihm zu helfen, legten Polizisten dem jungen Mann Handschellen an.

Die Bodycam-Aufnahmen zeigen, wie Nowak immer wieder erklärt, dass er niedergestochen wurde. Mehrfach ruft er: "Ich kann nicht atmen." Die Beamten glauben ihm jedoch offenbar nicht. Ein Polizist fragt sogar: "Sie wurden niedergestochen? Wo denn?" Kurz darauf stirbt der Student.

Der Grund für das fatale Missverständnis: Der spätere Täter Vickrum Digwa (23) hatte die Einsatzkräfte belogen. Er behauptete, selbst das Opfer zu sein und von Nowak rassistisch beleidigt sowie angegriffen worden zu sein.